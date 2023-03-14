Доллар снова укрепился к тенге на бирже в Казахстане
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Согласно итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), курс доллара продолжил повышаться. Соответствующие данные приведены на официальном сайте KASE.
Согласно последней информации, 14 марта официальный курс американской валюты в Казахстане составляет 458,96 тенге. За сутки курс доллара вырос на 1,77 тенге.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:
- в Астане: покупка – 456-458,5 тенге, продажа – 462,5-466 тенге;
- в Алматы: покупка – 455,5-459,5 тенге, продажа – 461-466 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 456-458,5 тенге, продажа – 462,5-466 тенге.
А согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас значатся следующие цены:
- в Астане: покупка – 454-461 тенге, продажа – 463-465 тенге;
- в Алматы: покупка – 455-460 тенге, продажа – 462-467 тенге;
- в Шымкенте: покупка – 458-461 тенге, продажа – 462,5-465 тенге.
Напомним, что днем ранее официальный курс американской валюты в Казахстане составил 456,66 тенге, повысившись почти на 10 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012866-dollar-snova-ukrepilsya-k-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/