Доллар снова укрепился к тенге на бирже в Казахстане

Тенге и доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Согласно итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE), курс доллара продолжил повышаться. Соответствующие данные приведены на официальном сайте KASE.

Согласно последней информации, 14 марта официальный курс американской валюты в Казахстане составляет 458,96 тенге. За сутки курс доллара вырос на 1,77 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня приобрести доллары можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 456-458,5 тенге, продажа – 462,5-466 тенге;

в Алматы: покупка – 455,5-459,5 тенге, продажа – 461-466 тенге;

в Шымкенте: покупка – 456-458,5 тенге, продажа – 462,5-466 тенге.

А согласно информации на портале Kurs.kz, в пунктах обмена валюты сейчас значатся следующие цены:

в Астане: покупка – 454-461 тенге, продажа – 463-465 тенге;

в Алматы: покупка – 455-460 тенге, продажа – 462-467 тенге;

в Шымкенте: покупка – 458-461 тенге, продажа – 462,5-465 тенге.

Напомним, что днем ранее официальный курс американской валюты в Казахстане составил 456,66 тенге, повысившись почти на 10 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012866-dollar-snova-ukrepilsya-k-tenge-na-birzhe-v-kazahstane/