Госрегулирование цен на газ в Казахстане хотят усовершенствовать

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Депутаты на пленарном заседании мажилиса приняли в первом чтении проект закона по вопросам реинжиниринга процессов регулирования оборота сжиженного газа, передает корреспондент NUR.KZ.

Представила документ депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

Она напомнила, что цена на сжиженный нефтяной газ стала условным пусковым механизмом протестных выступлений в январе 2022 года.

"Нестабильность цены вызвана в том числе повсеместной непрозрачностью отрасли, недобросовестным посредничеством, большими объемами теневого экспорта и, как следствие, искусственным дефицитом топлива для населения.

После январских событий глава государства поручил провести качественную перезагрузку газовой отрасли. Данный законопроект является одним из ее этапов, который заключается в подготовке порядка регулирования к максимальной автоматизации и цифровизации. Именно современные технологии и сокращение человеческого фактора может обеспечить полную прозрачность отрасли", — заявила она.

Для этого законопроектом расширяются обязательства субъектов рынка по предоставлению информации оператору фискальных данных. Это сведения об объемах, цене, точном времени и месте розничной реализации.

Для получения данных об оптовых потоках сжиженный газ вносится в перечень товаров, обязательных к оформлению сопроводительных накладных на товар. Таким образом, по словам Смышляевой, будет собираться информация об оптовом движении товара.

Законопроектом уточняются также определения и функционал объектов инфраструктуры рынка сжиженного газа. Это касается производственных комплексов, автозаправок, газонаполнительных пунктов, газораспределительных установок и так далее.

"Предусмотрено наделение уполномоченного органа в сфере энергетики правом определения методологии ценообразования на сжиженных газ, ее регулирования как на этапе производства, так и на этапе розничной реализации.

Все вносимые изменения позволят не только пересмотреть процесс регулирования рынка, но и подготовит его для полной автоматизации и внесения в информационную систему Министерства энергетики", — резюмировала депутат.

Вице-министр энергетики Асхат Хасенов в кулуарах мажилиса дополнил, что госрегулирование на газ в Казахстане вводится для того, чтобы на рознице не было резких скачков на топливо.

"Сегодня цена на сжиженный газ утверждена, действует до конца первого полугодия 2023 года. Дальнейшая функция по утверждению розничной цены позволит нам регулировать в одном госоргане. В любом случае регулирование остается", — пояснил он.

Напомним, в конце декабря дейcтвие приказа о регулировании цен на газ, введенное на фоне январских событий в Казахстане, официально продлили еще на полгода - до конца июня 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2004918-gosregulirovanie-tsen-na-gaz-v-kazahstane-hotyat-usovershenstvovat/