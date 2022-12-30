Еще на полгода продлили регулирование цен на газ, введенное по поручению Токаева

Заправка. Иллюстративное фото: David Benito / iStock / Getty Images Plus

Дейcтвие приказа о регулировании цен на газ, введенное на фоне январских событий в Казахстане, официально продлили еще на полгода. Соответствующие изменения были внесены в приказ председателя АЗРК, сообщается на официальном сайте ведомства.

В Агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что 29 декабря приказ их руководителя вступил в силу.

Изначальный документ носит название "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан". Он был принят летом и установил предельные цены на автогаз.

Теперь же в него вносятся изменения приказом главы АЗРК от 27 декабря.

Согласно изменениям, временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан продлевается до 30 июня 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2003755-esche-na-polgoda-prodlili-regulirovanie-tsen-na-gaz-vvedennoe-po-porucheniyu-tokaeva/