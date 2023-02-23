Доллар подорожал в Казахстане на бирже

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Доллар вырос почти до 450 тенге на Казахстанской фондовой бирже по итогам дневных торгов 23 февраля - актуальная информация опубликована на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара по итогам прошедшей сессии составил 449,22 тенге, повысившись на 2,36 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 444,5-447,5 тенге, продажа – 450,5-453,5 тенге;

в Алматы: покупка – 444,5-449 тенге, продажа – 450,5-453,5 тенге.

По данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 444,5-450 тенге, продажа – 450,5-453 тенге;

в Алматы: покупка – 448-449 тенге, продажа – 452-452,5 тенге.

Стоит отметить, что на этой неделе на бирже наблюдались колебания курса доллара - в начале недели американская валюта показала рост, но на следующий день начала свое снижение.

Напомним, что на прошлой неделе эксперты объяснили недавнее укрепление национальной валюты, отметив, что такое явление носит сезонный характер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010583-dollar-rezko-podorozhal-v-kazahstane-na-birzhe/