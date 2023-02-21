Курс доллара к тенге снизился в Казахстане

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

За последние сутки курс доллара по отношению к тенге снизился. Об этом свидетельствуют итоги торгов, опубликованные на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 445,65 тенге, снизившись на 1,90 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Астане: покупка – 442,5-445 тенге, продажа – 448-449,5 тенге;

в Алматы: покупка – 442,5- 447 тенге, продажа – 448- 451,5 тенге.

По данным, опубликованным на Kurs.kz, купить или продать доллары в казахстанских обменниках можно по следующим ценам:

в Астане: покупка – 440-447,5 тенге, продажа – 449-450 тенге;

в Алматы: покупка – 445-447 тенге, продажа – 448,5-452 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010266-kurs-dollara-k-tenge-snizilsya-v-kazahstane/