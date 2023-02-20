Курс доллара вырос почти на 3 тенге в Казахстане

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, американский доллар вновь начал показывать рост по отношению к тенге. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте KASE.

Так, на прошедших торгах доллар США подорожал на 2,91 тенге, и сейчас стоимость американской валюты в Казахстане составляет 447,68 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 444-447,5 тенге, продажа – 448,5-452,6 тенге;

покупка – 444-447,5 тенге, продажа – 448,5-452,6 тенге; в Астане: покупка – 444-445,5 тенге, продажа – 448,5-452,6 тенге.

В казахстанских обменниках, по данным с сайта Kurs.kz, доллары можно купить и продать по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 446-446,5 тенге, продажа – 450-451 тенге;

покупка – 446-446,5 тенге, продажа – 450-451 тенге; в Астане: покупка – 445-448 тенге, продажа – 448,5-451,5 тенге.

Напомним, что на прошлой неделе курс доллара опускался до 444,09 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2010119-kurs-dollara-vyros-pochti-na-3-tenge-v-kazahstane/