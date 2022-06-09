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Комплект книг за 57 млн тенге хотели купить чиновники в Алматинской области. Такая стоимость была указана на сайте госзакупок специалистами отдела образования Сарканского района, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на региональный департамент Агентства РК по противодействию коррупции.

Необоснованное завышение цен выявили борцы с коррупцией через информационно-аналитическую систему "Единое окно закупок".

В целом за пять месяцев в государственные учреждения было направлено 47 рекомендаций.

Также в ведомстве рассказали, что требование по рациональному расходованию бюджетных средств не соблюдали и в управлении внутренней политики Алматинской области. Чиновники совместно с КГУ "Қоғамдық келісім" на проведение опроса планировали потратить более 33 млн тенге.

Так, в ходе мониторинга Антикоррупционной службе удалось вернуть в казну почти миллиард тенге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петропавловске планировали закупить килограмм макарон почти за 18 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1973419-komplekt-knig-za-57-mln-tenge-hoteli-kupit-chinovniki-v-almatinskoy-oblasti/