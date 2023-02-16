Более чем на 3 тенге подешевел доллар в Казахстане

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Американская валюта в Казахстане подешевела более чем на 3 тенге – об этом свидетельствуют данные вечерних торгов с официального портала Казахстанской фондовой биржи KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара оказался на отметке 444,09 тенге, подешевев на 3,19 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 440,9-446,5 тенге, продажа – 445-452 тенге;

: покупка – 440,9-446,5 тенге, продажа – 445-452 тенге; в Астане: покупка – 440,9-442 тенге, продажа – 445-447,5тенге.

В казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы : покупка – 446,5 тенге, продажа – 450 тенге;

: покупка – 446,5 тенге, продажа – 450 тенге; в Астане: покупка – 444,5-445,5 тенге, продажа – 447,5-448,5 тенге.

Ранее мы писали, что в Казахстане доллар опустился ниже 450 тенге впервые почти за 8 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2009694-bolee-chem-na-z-tenge-podeshevel-dollar-v-kazahstane/