Доллар резко подорожал на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже американская валюта подорожала на 3,56 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

После очередных торгов курс доллара установился на отметке в 447,31 тенге за единицу. Таким образом, "американец" подорожал на 3,56 тенге.

Сейчас, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:

Нур-Султан : покупка – 443-446,5 тенге, продажа – 452-453,5 тенге;

: покупка – 443-446,5 тенге, продажа – 452-453,5 тенге; Алматы: покупка – 443-448 тенге, продажа – 451-453,5 тенге.

Кроме того, на сайте Kurs.kz сообщается, что обменные пункты в Казахстане на данный момент продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан : покупка – 443-446,2 тенге, продажа – 447-452 тенге;

: покупка – 443-446,2 тенге, продажа – 447-452 тенге; Алматы: покупка – 446-448 тенге, продажа – 452-453 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975058-dollar-rezko-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane/