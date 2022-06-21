Доллар резко подорожал на бирже в Казахстане
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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже американская валюта подорожала на 3,56 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.
После очередных торгов курс доллара установился на отметке в 447,31 тенге за единицу. Таким образом, "американец" подорожал на 3,56 тенге.
Сейчас, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:
- Нур-Султан: покупка – 443-446,5 тенге, продажа – 452-453,5 тенге;
- Алматы: покупка – 443-448 тенге, продажа – 451-453,5 тенге.
Кроме того, на сайте Kurs.kz сообщается, что обменные пункты в Казахстане на данный момент продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:
- Нур-Султан: покупка – 443-446,2 тенге, продажа – 447-452 тенге;
- Алматы: покупка – 446-448 тенге, продажа – 452-453 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975058-dollar-rezko-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane/