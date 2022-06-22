Курс доллара в Казахстане снова перевалил за 450 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам прошедших сегодня днем торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вновь резко подорожал. Такие данные опубликованы на официальном сайте KASE.

Сегодня, 22 июня, по итогам дневных торгов курс доллара вырос на 5,79 тенге. На данный момент стоимость американской валюты составляет 454,11 тенге за единицу.

Напомним, что вчера после дневных торгов также был зафиксирован рост курса доллара. Вчера разница с предыдущим показателем составила 3,56 тенге.

Так, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 447,5-452,6 тенге, продажа – 457-460 тенге;

покупка – 447,5-452,6 тенге, продажа – 457-460 тенге; Алматы: покупка – 447,5-453,5 тенге, продажа – 455,5-460 тенге.

Также на сайте Kurs.kz сообщается, что обменные пункты в Казахстане на данный момент продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 450-453,8 тенге, продажа – 454,2-458 тенге;

покупка – 450-453,8 тенге, продажа – 454,2-458 тенге; Алматы: покупка – 452-454 тенге, продажа – 458-460 тенге.

Напомним, что в последний раз курс доллара превышал отметку в 450 тенге в конце апреля. Тогда американская валюта стоила 453,46 тенге за единицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975250-kurs-dollara-v-kazahstane-snova-perevalil-za-450-tenge/