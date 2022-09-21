Когда могут ввести налог на роскошь в Казахстане, ответили в Минфине

Яхта. Иллюстративное фото: pexels.com

Глава Министерства финансов Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса рассказал, когда в Казахстане могут ввести налог на роскошь, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что с 1 января 2024 года будет введен новый Налоговый кодекс.

"Там и отразим. Есть поручение, что надо разработать. Мы должны его отработать до сентября 2023 года, потом внести в мажилис. Надеемся, в течение 2023 года будет закон принят и с начала 2024 года вступит в силу", – заявил глава Минфина.

Напомним, что в своем Послании народу Казахстана президент Токаев заявил о необходимости ввести налог на роскошь, который не затронет средний класс.

В соцсетях казахстанцы стали пересылать друг другу фейковую таблицу будущего налога на роскошь, в которой указывалось, что им якобы будет облагаться имущество от 2 млн тенге.

Позже глава Министерства нацэкономики рассказал, на что именно в Казахстане введут налог на роскошь. Так, по словам министра, им будет облагаться имущество, имеющее высокую стоимость, например, яхты, спорткары, зарубежные виллы, личные самолеты и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1988898-kogda-mogut-vvesti-nalog-na-roskosh-v-kazahstane-otvetili-v-minfine/