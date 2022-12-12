"Вопрос не обсуждался": Минэнерго о газовом союзе с Узбекистаном и Россией

Газовая труба. Иллюстративное фото: wenbin / Getty Images

Глава Минэнерго в кулуарах кабмина высказался о возможности создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана, передает корреспондент NUR.KZ.

"На самом деле вопрос тройственного газового союза не обсуждался - все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества. К примеру, (по направлениям - прим. ред.) Казахстан - Российская Федерация, Казахстан - Узбекистан. То есть в формате трехстороннем не обсуждался", — заявил Болат Акчулаков.

В целом, по его словам, стороны обсуждают технические возможности газотранспортных систем, возможности строительства новых.

"В таком формате ведутся работы, двустороннем. Конечно, некоторые вопросы требуют согласования всех сторон, трех или четырех сторон. Но это вопросы рабочие, о создании какого-то союза абсолютно не было какого-то разговора", — заверил глава Минэнерго.

Напомним, в ноябре текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Москве встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Лидеры стран обсудили создание "тройственного газового союза", в который могли бы войти Россия, Казахстан и Узбекистан, с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

Позже в Узбекистане высказались о газовом союзе с Россией и Казахстаном.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2001192-vopros-troystvennogo-gazovogo-soyuza-ne-obsuzhdalsya-glava-minenergo-o-dogovorennostyah-s-uzbekistanom-i-rossiey/