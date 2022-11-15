Есть ли риск девальвации тенге в Казахстане, объяснил глава МНЭ

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Министр нацэкономики РК Алибек Куантыров в кулуарах кабмина рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МНЭ признался, что ему не раз задавали этот вопрос.

"С начала года мы видим, что где-то бывают ажиотажные периоды, сезонные, когда тенге ослабевает, но затем он восстанавливает позиции. Сейчас мы видим, что в принципе, курс тенге складывается ниже 460 тенге – это как раз тот курс, который закладывался нами при уточнении бюджета. Вы видите, что курс тенге укрепился", – заявил он.

На уточняющий вопрос журналистов о том, стоит ли все-таки ожидать девальвации, министр заявил, что это вопрос больше к Нацбанку.

"Учитывая монетарную политику Нацбанка, с учетом повышения базовой ставки Нацбанка для чего это делается? Чтобы как раз стабилизировать этот рост. Рост, он всегда есть, в принципе, в любой экономике он должен быть, но он должен быть устойчивым и плавным.

Сейчас с учетом этой монетарной политики мы ожидаем, что все-таки акселерация данного темпа стабилизируется. В мире потихоньку идет тенденция, что центральные банки разных стран повышают базовую ставку, сейчас инфляция должна стабилизироваться. Но, конечно, всегда определенные риски сохраняются", – резюмировал глава МНЭ.

Отметим, что по итогам вчерашних дневных торгов на KASE доллар подешевел еще на 2 тенге, притом что в конце прошлой недели американская валюта потеряла в цене сразу 7 тенге.

Сегодня зампред Нацбанка Берик Шолпанкулов объяснил, почему тенге так укрепился по отношению к доллару за последние дни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997211-est-li-risk-devalvatsii-tenge-v-kazahstane-obyasnil-glava-mne/