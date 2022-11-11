Курс доллара упал почти на 7 тенге в Казахстане

Доллар. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня днем, 11 ноября, доллар резко подешевел на Казахстанской фондовой бирже - почти на 7 тенге. Об этом свидетельствуют данные дневных торгов с официального портала Казахстанской фондовой биржи KASE.

По итогам дневных торгов курс доллара установился на отметке 462,01 тенге, снизившись на 6,72 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 457,5-464,5 тенге, продажа – 464-469,5 тенге;

в Астане: покупка – 457,5-459 тенге, продажа – 464-466 тенге.

Тем временем в казахстанских обменниках, по данным Kurs.kz, можно купить и продать доллары по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 465 тенге, продажа – 469 тенге;

в Астане: покупка – 462-465,2 тенге, продажа – 466-467 тенге.

Upd: по итогам вечерних торгов от 17:00, курс доллара оказался на отметке 461,95 тенге, упав еще на 0,06 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996792-kurs-dollara-upal-pochti-na-7-tenge-v-kazahstane/