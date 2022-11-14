Доллар подешевел еще более чем на 2 тенге на KASE
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Доллар снова потерял в цене - по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже американская валюта опустилась ниже 460 тенге. Итоги торгов опубликованы на официальном сайте KASE.
Так, за последние сутки доллар подешевел еще на 2,21 тенге и стал стоить 459,74 тенге за единицу.
При этом, как указывается на сайте KASE, за месяц американская валюта опустилась в цене на 13,16 тенге.
Между тем, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 457,5-459 тенге, продажа – 463-468,5 тенге;
- в Астане: покупка – 457,5-459 тенге, продажа – 463-466,5 тенге.
А в обменниках страны, как сообщается на портале Kurs.kz, актуальны следующие цены:
- в Алматы: покупка – 460,5-464 тенге, продажа – 468-469 тенге;
- в Астане: покупка – 462-464 тенге, продажа – 465-467 тенге.
Напомним, в минувшую пятницу доллар подешевел сразу на 7 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997103-dollar-podeshevel-esche-bolee-chem-na-2-tenge-na-kase/