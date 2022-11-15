Укрепление тенге к доллару в октябре объяснили в Нацбанке

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель председателя Нацбанка Берик Шолпанкулов на заседании кабмина объяснил укрепление тенге по отношению к доллару в октябре, передает корреспондент NUR.KZ.

Берик Шолпанкулов сообщил, что за октябрь курс тенге по отношению к доллару укрепился на 1,7%, до 468,2 тенге за доллар.

"Увеличение валютной выручки отечественных производителей оказывает благоприятное влияние на курс тенге, гибкое курсообразование повышает сбалансированность валютного рынка. Гибкое курсообразование способствует повышению эффективности функционирования валютного рынка и сохранению международных резервов", - отметил он.

Также, по его словам, высокие цены на нефть обусловили улучшение текущего счета: по предварительным итогам 9 месяцев, текущий счет платежного баланса сложился с профицитом и составил 7,9 млрд долларов в связи с улучшением состояния торгового баланса.

Рост демонстрируют и другие показатели. Так, валовые международные резервы за октябрь увеличились на 1 млрд долларов, до 85,4 млрд долларов. Золотовалютные резервы выросли за прошлый месяц на 1%, до 33 млрд долларов, и позволяют покрыть порядка 7,1 месяца импорта.

"Активы Национального фонда увеличились за прошлый месяц на 1,5%, до 52,4 млрд долларов. С начала года фиксируется снижение активов на 5,3% на фоне превышения использования средств над поступлениями в фонд. В октябре был отмечен рост на рынке акций на 7,21%, вследствие чего активы Нацфонда выросли за октябрь на 851 млн долларов", - резюмировал зампред Нацбанка.

Также сегодня на заседании кабмина министр финансов Ерулан Жамаубаев заявил о перевыполнении в Казахстане плана по доходам.

Тем временем курс тенге к доллару на сегодня, 15 ноября, составляет 459,74, к евро – 474,08, а к рублю – 7,61.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1997190-ukreplenie-tenge-k-dollaru-v-oktyabre-obyasnili-v-natsbanke/