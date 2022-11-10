Почему ремонт на КТК не завершили в установленные сроки, объяснили в Минэнерго

Ремонт на КТК. Фото: cpc.ru

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков в кулуарах сената высказался о затянувшемся ремонте на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Минэнерго напомнил, что завершить ремонт двух выносных причальных устройств на КТК планировалось еще в октябре, но из-за сложных погодных условий эти работы пришлось приостановить.

"Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня завершится ремонт на первом выносном причальном устройстве, и на втором устройстве сразу же после этого начнется ремонт. И также в ближайшие, может быть, недели две-три и по нему должны быть завершены ремонтные работы", — добавил Акчулаков.

Но в целом, заверил он, ремонт на КТК не сказался на возможностях Казахстана по экспорту нефти.

"Сколько мы производили, столько и экспортировали. Что касается поступлений в бюджет, то мы не ожидаем какого-либо снижения поступлений в бюджет: в Нацфонд, например, у нас по году было запланировано поступление от нефтяного сектора 3,9 трлн тенге. И мы видим, что по итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на 1 трлн тенге.

Что касается поступлений в республиканский бюджет от экспортно-таможенной пошлины, то у нас было запланировано 1,8 трлн тенге за год, по итогам 10 месяцев уже 1,4 трлн тенге поступило. В ближайшие два месяца эти суммы оставшиеся тоже поступят. Поэтому благодаря конъюнктуре, которая сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления и в Нацфонд, и в бюджет страны от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме", — резюмировал глава Минэнерго.

Напомним, ранее Акчулаков уже комментировал ремонтные работы на КТК. Он отмечал, что консорциум работал без капитального ремонта 20 лет, а в морской воде оборудование быстро изнашивается.

Отметим также, что в конце марта система Каспийского трубопроводного консорциума пострадала в результате шторма. Повреждения выявили на ВПУ-2 и ВПУ-3, из-за чего их работа была приостановлена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996566-pochemu-remont-na-ktk-ne-zavershili-v-ustanovlennye-sroki-obyasnili-v-minenergo/