Казахстан начнет экспортировать нефть через Азербайджан с 2023 года

Нефтяные вышки. Иллюстративное фото: David McNew/Staff/Getty Images

Глава правительства Алихан Смаилов в кулуарах сената заявил, что Казахстан прорабатывает альтернативные маршруты экспорта нефти, передает корреспондент NUR.KZ.

Смаилов сообщил, что Казахстаном ведется работа по диверсификации экспорта нефти.

"Через "Баку - Тбилиси - Джейхан" у нас сейчас есть договоренность с 1 января следующего года 1,5 млн тонн нефти грузить и прорабатывается дальнейшее его увеличение до 6-6,5 млн тонн", - заявил глава кабмина.

В целом, по его словам, власти прорабатывают разные направления. В частности, через Актауский порт на порт Баку и оттуда по трубопроводу "Баку - Тбилиси - Джейхан", направлениях "Баку - Супса" и "Баку - Батуми", где имеется казахстанский терминал в порту.

"Эти направления, плюс есть направление по железной дороге из Атырау в сторону Батуми и в сторону Узбекистана. А также есть направление КНР. По всем этим направлениям сейчас ведется работа по расширению и по увеличению потенциала экспорта нефти", - заверил он.

Он добавил, что по всем направлениям кабмином ведется совместно и с недропользователями, и коллегами в соседних странах.

"С их стороны есть полное понимание и поддержка в этом вопросе, они готовы предоставить свои транзитные возможности и готовы сотрудничать с Казахстаном по этим вопросам", - резюмировал Алихан Смаилов.

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Казахстан намерен использовать новые пути поставок своей нефти, чтобы избежать в том числе "рисков при транзите через Россию". По информации, альтернативными путями указывали Финляндию и поставки через порт Актау в трубопровод "Баку-Тбилиси-Джейхан".

Данный вопрос тогда прокомментировал глава Минэнерго Болат Акчулаков.

Также сегодня Акчулаков высказался о затянувшемся ремонте на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). Отметим, что в конце марта система КТК пострадала в результате шторма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1996588-kazahstan-nachnet-eksportirovat-neft-cherez-azerbaydzhan-s-2023-goda/