Будет ли Казахстан экспортировать нефть через Финляндию и Азербайджан из-за антироссийских санкций

Нефть. Иллюстративное фото: pexels.com

Главу Минэнерго РК на брифинге СЦК спросили, будет ли наша страна использовать альтернативные пути экспорта нефти через Финляндию и Азербайджан, как об этом сообщают иностранные СМИ, передает корреспондент NUR.KZ.

В иностранных СМИ появилась информация о том, что Казахстан начинает использовать новые пути поставок нефти, в том числе чтобы избежать "рисков при транзите через Россию". Альтернативными путями указывают Финляндию и поставки через порт Актау в трубопровод "Баку-Тбилиси-Джейхан".

"По поводу в целом поставок, исторически скажу, по Финляндии — это всегда был один из маршрутов. Есть пункт назначения Вайниккала, Финляндия, куда и ранее ЖД транспортом поставлялась нефть.

В принципе, это как один из вариантов, но данный вариант никогда не был большим и емким, то есть туда никогда не возилось большое количество, потому что расстояние достаточно большое.

Требуется большое количество вагонов-цистерн, чтобы отвезти большой объем. Учитывая нынешнюю ситуацию, скорость оборота вагонов, к сожалению, увеличилась.

Если ранее на определенные маршруты это занимало две недели в тот же порт Батуми, то в нынешних реалиях это может занимать месяц и более. Это говорит о том, что нужно еще большее количество вагонов-цистерн. К сожалению, они ограничены сейчас, найти какие-то свободные вагоны-цистерны на рынке очень сложно. Но, как вариант, рассматривается", — прокомментировал информацию глава МЭ Болат Акчулаков.

По словам министра, экспортный путь, к примеру, через Батуми, короче, чем через Финляндию – по этому пути Казахстан перевозил до 5 млн тонн нефти в год. Также есть вариант экспорта через Баку.

"По Баку из тех 5,5 млн тонн, которые мы сейчас возим на Махачкалу, в принципе, можем в пределах 3 млн тонн (экспортировать – прим. ред.). Вопрос другой – примут ли там. Поэтому эти вопросы должны быть решены с нашими партнерами в Азербайджане", — сообщил Акчулаков.

Отметим, что также глава Минэнерго сегодня рассказал, согласен ли Казахстан подписывать газовые договора внутри стран ЕАЭС в рублях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1993808-budet-li-kazahstan-eksportirovat-neft-cherez-finlyandiyu-i-azerbaydzhan-iz-za-antirossiyskih-sanktsiy/