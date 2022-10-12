Участки и автомобиль: стало известно, сколько заработал главный санврач ВКО

Канат Турдиев. Фото: gov.kz

Руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Канат Турдиев обнародовал сведения о своей зарплате. Документ размещен на официальном сайте возглавляемого им ведомства.

Так, доход главного санитарного врача Восточно-Казахстанской области за 2021 год составил 6 948 902 тенге. В качестве имущества за ним зарегистрированы два участка земли по 7,5 соток и один автомобиль.

Также опубликована информация о доходах и имуществе заместителей главы департамента.

Сауле Слямгазина заработала за год больше своего руководителя - 7 716 522 тенге, у нее есть трехкомнатный частный дом и автомобиль.

Доход Галымбека Алина составил 6 585 186 тенге, на нем числится автомобиль.

Ардагер Чидербаев отчитался о том, что получил 5 182 638 тенге, у него есть 1/2 часть двухкомнатной квартиры и гаража, а также один автомобиль.

Напомним, Канат Турдиев возглавил Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области в феврале 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1992260-uchastki-i-avtomobil-stalo-izvestno-skolko-zarabotal-glavnyy-sanvrach-vko/