Когда "КазМунайГаз" выведут на IPO, рассказали в "Самрук-Казына"

Здание КМГ. Иллюстративное фото: kmg.kz

Выход компании "КазМунайГаз" на IPO запланирован в декабре текущего года, заявили в Фонде национального благосостояния "Самрук-Казына", пишет МИА "Казинформ".

Подробности озвучил управляющий директор по развитию и приватизации фонда Ернар Жанадил.

По его словам, IPO "КазМунайГаза" планируется в начале декабря.

"Мы понимаем, что времени осталось совсем мало, но "КазМунайГаз" достаточно давно готовился к IPO, в частности, к международному IPO. Поэтому у нас полная готовность", — заявил он.

IPO (англ. – Initial Public Offering) – первичное публичное размещение акций компании на фондовом рынке для продажи розничным инвесторам, то есть рядовым гражданам.

Напомним, летом глава государства провел заседание Совета по управлению Международным финансовым центром "Астана", в ходе которого назвал приоритетной задачей работу по выводу национальных компаний на IPO.

После акционерное общество "Самрук-Казына" сообщило, что выведет национальную компанию "КазМунайГаз" на IPO в 2022 году.

Также эксперты рассказали, как казахстанцам получить долю в "КазМунайГаз" и других крупных компаниях.

В сентябре председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев рассказал, какие еще нацкомпании выведут на IPO.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1991660-kogda-kazmunaygaz-vyvedut-na-ipo-rasskazali-v-samruk-kazyna/