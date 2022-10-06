Курс доллара опустился ниже 470 тенге впервые с конца августа

Доллары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Курс доллара в Казахстане продолжил падать. По итогам дневных торгов, он опустился ниже 470 тенге, чего не случалось с конца августа. Актуальный курс валюты приводится на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

На данный момент официальная стоимость американской валюты составляет 468,75 тенге. С момента предыдущих торгов курс доллара снизился на 1,28 тенге. Вчера доллар остановился на отметке в 470,03 тенге.

Сейчас, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 466-471 тенге, продажа – 472-477 тенге;

покупка – 466-471 тенге, продажа – 472-477 тенге; в Астане: покупка – 466-467 тенге, продажа – 472-475 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 469-471 тенге, продажа – 475-476 тенге;

покупка – 469-471 тенге, продажа – 475-476 тенге; в Астане: покупка – 469-471,5 тенге, продажа – 473,5-475,5 тенге.

Напомним, в последний раз курс доллар находился ниже отметки в 470 тенге 25 августа – тогда американская валюта стоила 465,05 тенге. На следующий день доллар подорожал до 472,2 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1991445-kurs-dollara-opustilsya-nizhe-470-tenge-vpervye-s-kontsa-avgusta/