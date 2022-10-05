Доллар подешевел еще на 2,5 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Доллар продолжил свое падение на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 5 октября, об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE. Американская валюта дешевеет с начала недели.

По итогам вечерних торгов средневзвешенный курс доллара составил 470,03 тенге, снизившись на 2,57 тенге.

Напомним, что накануне американская валюта подешевела на 2,83 тенге. В понедельник также наблюдалось укрепление нацвалюты.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 465,7-471 тенге, продажа – 472,7-477 тенге;

в Астане: покупка – 465,7-468,5 тенге, продажа – 472,7-475 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 471-470 тенге, продажа – 475-476 тенге;

в Астане: покупка – 471-474 тенге, продажа – 475,5-478 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1991237-dollar-podeshevel-esche-na-25-tenge/