Доллар резко подорожал в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам дневных торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже, курс американской валюты резко вырос почти на 7 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент курс доллара США в Казахстане остановился на отметке в 472,2 тенге. С момента предыдущих торгов американская валюта выросла сразу на 6,98 тенге.

Так, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 467,5-475 тенге, продажа – 471,5-480 тенге;

покупка – 467,5-475 тенге, продажа – 471,5-480 тенге; в Нур-Султане: покупка – 470-471,3 тенге, продажа – 476-480 тенге.

Согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 470,5-475 тенге, продажа – 479-481 тенге;

покупка – 470,5-475 тенге, продажа – 479-481 тенге; в Нур-Султане: покупка – 470-473 тенге, продажа – 476-478 тенге.

Напомним, что вчера на дневных торгах курс доллара также показал рост – тогда "американец" стал дороже на 2,76 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985007-dollar-rezko-podorozhal-v-kazahstane/