Почти на 3 тенге поднялся курс доллара на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов, прошедших сегодня, 25 августа, на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара к тенге вырос почти на 3 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара, согласно опубликованным данным, составил 465,05 тенге, повысившись на 2,76 тенге с момента последних торгов на бирже.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 462,5-467,5 тенге, продажа – 469-472,5 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 462,5-463,5 тенге, продажа – 469-470,5 тенге.

Также, согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 465-468 тенге, продажа – 472-473 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 465-469 тенге, продажа – 471-474 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984812-pochti-na-3-tenge-podnyalsya-kurs-dollara-na-birzhe-v-kazahstane/