Что будет с 20-тысячной купюрой с изображением Назарбаева, рассказали в Нацбанке

Оборотная сторона банкноты. Фото: nationalbank.kz

Что будет с 20-тысячной купюрой с изображением Нурсултана Назарбаева, выпущенной к 30-летию Независимости Казахстана, рассказали корреспонденту NUR.KZ в Национальном банке.

Как сообщил финансовый регулятор в ответ на запрос NUR.KZ, данные банкноты являются законным платежным средством. Их обязаны принимать, как и все остальные памятные банкноты, по всем видам платежей, банковских операций и переводов.

"Банкноты будут изыматься из денежного обращения по мере их естественного износа. Срок обращения по юбилейным и памятным банкнотам не устанавливается", — сообщили в Национальном банке РК.

Напомним, банкноту в 20 тысяч тенге с изображением первого президента страны Нацбанк выпустил 1 декабря прошлого года.

С 1 октября 2022 года в Казахстане выпускается в оборот другая 20-тысячная купюра. На ней изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент «Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1990440-chto-budet-s-20-tysyachnoy-kupyuroy-s-izobrazheniem-nazarbaeva-rasskazali-v-natsbanke/