Банкноту 20 000 тенге с Нурсултаном Назарбаевым выпустил Нацбанк (фото)

Оборотная сторона банкноты. Фото: nationalbank.kz

Национальный Банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 000 тенге, посвященную 30-летию Независимости страны. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Как рассказали в финрегуляторе, дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле президента Токаева.

Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные.

Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты – 155x79 мм.

На лицевой стороне банкноты изображены госсимволы Казахстана, имеется голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Назарбаева, монумент "Қазақ Елі" как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мәнгілік Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты – "Басқұр".

На оборотной стороне банкноты изображен портрет Елбасы, панорамный вид столицы и Акорды, а также логотип, посвященный юбилею независимости.

Оборотная сторона банкноты. Фото: nationalbank.kz

"Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - напомнили в Нацбанке.

Отмечается, что первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию Независимости Казахстана.

Лицевая сторона банкноты. Фото: nationalbank.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1944778-banknotu-20-000-tenge-s-nursultanom-nazarbaevym-vypustil-natsbank-foto/