Нацбанк выпустил новую купюру номиналом 20 тыс. тенге

Новая купюра. Фото: nationalbank.kz

Национальный банк Казахстана выпустил новую купюру достоинством 20 000 тенге. Новая купюра появится в обращении с 1 октября 2022 года, говорится в сообщении на официальном сайте НБ РК.

Как рассказали в Нацбанке, банкнота выполнена в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками.

Так, лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Дизайн изготовлен с применением деметаллизированной полосы, расположенной по всей вертикали, голографическим изображением номинала.

Новая купюра. Фото: Нацбанк РК

"Банкнота имеет 25 защитных элементов и выполнена в преобладающем сером цвете размером 155x79мм.

На лицевой стороне изображены государственные символы Республики Казахстан, монумент «Қазақ Елі», триумфальная арка «Мәңгілік Ел», фрагмент казахского национального орнамента «Басқұр» и цифра «30», символизирующая годы Независимости", — говорится на сайте Нацбанка.

На оборотной стороне банкноты расположен панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.

Банкнота номиналом 20 000 тенге с новым дизайном обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории республики по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

"Она дополнит действующий ряд циркуляционных банкнот национальной валюты серии «Қазақ Елі», который в настоящее время представлен номиналами 500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000 тенге", — говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1990426-natsbank-vypustil-novuyu-kupyuru-dostoinstvom-20-tys-tenge/