Укрепление тенге в августе объяснили в Нацбанке
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Какие факторы влияли на курс тенге в ушедшем августе, объяснил на заседании кабмина зампредседателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Баймагамбетова, в августе курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 1%, до 472,29 тенге за доллар.
"Основным фактором укрепления национальный валюты в августе стали продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат", - пояснил спикер.
Поддержку тенге в январе-августе, по его словам, также оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигоссектора, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и валютные интервенции Нацбанка.
Ранее эксперты заявляли, что стоимость доллара к 2024 году может вырасти до 500 тенге.
Между тем вчерашние торги на KASE завершились на отметке 471,99 тенге за доллар - за сутки американская валюта подешевела на 1,25 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987480-ukreplenie-tenge-v-avguste-obyasnili-v-natsbanke/