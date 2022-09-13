Укрепление тенге в августе объяснили в Нацбанке

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Какие факторы влияли на курс тенге в ушедшем августе, объяснил на заседании кабмина зампредседателя Нацбанка Акылжан Баймагамбетов, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Баймагамбетова, в августе курс тенге по отношению к доллару США укрепился на 1%, до 472,29 тенге за доллар.

"Основным фактором укрепления национальный валюты в августе стали продажи иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат", - пояснил спикер.

Поддержку тенге в январе-августе, по его словам, также оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигоссектора, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет и валютные интервенции Нацбанка.

Ранее эксперты заявляли, что стоимость доллара к 2024 году может вырасти до 500 тенге.

Между тем вчерашние торги на KASE завершились на отметке 471,99 тенге за доллар - за сутки американская валюта подешевела на 1,25 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987480-ukreplenie-tenge-v-avguste-obyasnili-v-natsbanke/