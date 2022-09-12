Доллар подешевел на бирже в Казахстане в начале недели

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Американская валюта продолжила свое падение на Казахстанской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные торгов 12 сентября на официальном сайте KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 471,99 тенге, снизившись на 1,25 тенге с момента последней сессии.

Отметим, что в минувшую пятницу на бирже доллар подешевел почти на 4 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 468-474 тенге, продажа – 474-478,5 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 468-469 тенге, продажа – 474-477 тенге.

Кроме того, по информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 472-474 тенге, продажа – 478-479 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 468-473,5 тенге, продажа – 475-480 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987345-dollar-podeshevel-na-birzhe-v-kazahstane-v-nachale-nedeli/