Что предпримут во избежание нехватки авиатоплива в Казахстане, рассказали в МИИР

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Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) на своем официальном сайте рассказало, как намерено предотвращать дефицит авиационного топлива в стране.

Отрасль гражданской авиации в Казахстане ежегодно сталкивается с дефицитом авиакеросина. Причина тому – сезонные планово-предупредительные работы на отечественных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и ограниченное производство авиатоплива.

В конце 2021 года для поиска путей решения этой проблемы МИИР и Минэнерго проводили совещание с участием крупных поставщиков авиатоплива, руководителей аэропортов, авиакомпаний, национальных компаний, где была достигнута договоренность о поставках керосина по приоритетности.

Так, в первую очередь авиатопливо должно поставляться отечественным авиакомпаниям, выполняющим пассажирские перевозки, и только потом – иностранным авиакомпаниям и грузовым перевозкам.

"Такая схема распределения авиатоплива не подлежит обязательному исполнению со стороны ресурсодержателей нефтепродуктов, но имеет рекомендательный характер и направлено на недопущение перебоев внутренних и международных пассажирских перевозок", – пояснили в МИИР.

Сейчас оба заинтересованных министерства – МИИР и Минэнерго – в целях исключения посреднических услуг и обеспечения бесперебойных поставок авиатоплива готовят дополнительные меры. В их числе:

переход на 100-процентную реализацию авиатоплива через товарные биржи (позволит обеспечить прозрачность процесса приобретения авиатоплива напрямую у ресурсодержателей исключительно для субъектов гражданской авиации);

консолидированный закуп импортного авиатоплива "КазМунайГаз-Аэро" (позволит обеспечить гарантированный объем и снизить стоимость авиатоплива за счет приобретения значительного объема импортного авиатоплива).

В целом же, как подчеркнули в МИИР, для исключения дефицита авиатоплива на внутреннем рынке и зависимости от импорта по-прежнему необходимо увеличение ежегодного объема производства авиатоплива отечественными НПЗ.

"Это особенно актуально, если учитывать рост основных показателей сферы авиаперевозок в результате постепенного восстановления полетов после локдауна 2020 года, а также увеличение количества технических посадок транзитных самолетов", – добавили в Мининдустрии.

И в заключение в МИИР привели некоторые статданные.

Согласно им, в 2021 году объем потребления авиатоплива составил 670 тыс. тонн, в то время как объем производства – 580 тыс. тонн. За 7 месяцев 2022 года фактическое потребление авиатоплива уже составило 455 тыс. тонн при производстве 399 тыс. тонн.

Прогноз потребления за весь текущий год – 1 млн тонн. При том, что производство авиатоплива ожидается на уровне 700 тыс. тонн.

Ранее глава Минэнерго прокомментировал свои слова касательно того, что запасов дизельного топлива в Казахстане хватит на 13 дней, а также объявил о запуске с сентября на казахстанских АЗС новой информсистемы, которая позволит отслеживать, кто и на сколько заправился.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984848-chto-predprimut-vo-izbezhanie-nehvatki-aviatopliva-v-kazahstane-rasskazali-v-miir/