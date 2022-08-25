Резкое укрепление тенге к доллару объяснил экономист

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Вчерашние торги на KASE завершились довольно резким укреплением тенге – американская валюта опустилась в цене сразу на 8 пунктов. Однако экономисты считают, что уже на следующей неделе доллар вернет былые позиции.

Средневзвешенный курс доллара по итогам дневной сессии в среду, 24 августа, составил 461,98 тенге, снизившись на 8,19 тенге с момента последних торгов. В обменниках и БВУ "американца" продавали в среднем по 470 тенге. При этом лишь пару дней назад цены на доллары доходили до 480-481 тенге.

Однако, как говорят финансисты, радоваться пока рано: вероятнее всего, уже на следующей неделе мы вернемся к привычным 475 тенге за один доллар.

Как объяснил финансовый аналитик Андрей Чеботарев телеканалу "Астана", укрепление тенге связано с так называемой налоговой неделей, когда отечественные недропользователи сдают налоговые отчеты.

"То есть это самые крупные плательщики налогов в стране. Соответственно, так как они работают в Казахстане, а прибыль они получают в валюте в основном, так как экспортируют это за рубеж, то налоговая неделя – это обычное время, когда тенге крепнет, просто потому, что недропользователи продают валюту, чтобы оплатить тенговый налог. Получается избыток валюты – тенге крепнет", – пояснил эксперт.

Что касается пары доллар-евро – накануне их ценники впервые за 20 лет поменялись местами. Евровалюта оказалась дешевле американской и, скорее всего, продолжит сдавать позиции из-за мягкой политики Евросоюза, объяснил спикер.

Однако на тенге эта ситуация никак не отразится, так как объемы сделок, которые совершают казахстанцы в этой валюте, минимальны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984684-rezkoe-podorozhanie-tenge-obyasnil-ekonomist/