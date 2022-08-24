На 8 тенге подешевел доллар на казахстанской бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В среду, 24 августа, днем курс доллара на Казахстанской фондовой бирже показал резкое падение – американская валюта стала дешевле на 8 тенге, сообщается на официальном сайте КАSE.

Средневзвешенный курс доллара по итогам дневной сессии составил 461,98 тенге, снизившись на 8,19 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 459-465,5 тенге, продажа – 468-471,5 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 459-461 тенге, продажа – 469-469 тенге.

Также, согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 464-466 тенге, продажа – 471-473 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 454-466,5 тенге, продажа – 469-471 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984631-na-8-tenge-podeshevel-dollar-na-kazahstanskoy-birzhe/