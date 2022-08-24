На 8 тенге подешевел доллар на казахстанской бирже
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В среду, 24 августа, днем курс доллара на Казахстанской фондовой бирже показал резкое падение – американская валюта стала дешевле на 8 тенге, сообщается на официальном сайте КАSE.
Средневзвешенный курс доллара по итогам дневной сессии составил 461,98 тенге, снизившись на 8,19 тенге с момента последних торгов.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:
- в Алматы: покупка – 459-465,5 тенге, продажа – 468-471,5 тенге;
- в Нур-Султане: покупка – 459-461 тенге, продажа – 469-469 тенге.
Также, согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 464-466 тенге, продажа – 471-473 тенге;
- в Нур-Султане: покупка – 454-466,5 тенге, продажа – 469-471 тенге.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984631-na-8-tenge-podeshevel-dollar-na-kazahstanskoy-birzhe/