Более чем на 2 тенге подешевел доллар в начале недели на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На Казахстанской фондовой бирже наблюдается укрепление национальной валюты по отношению к доллару. Об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

В понедельник днем средневзвешенный курс доллара составил 473,99 тенге, снизившись на 2,46 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 469,9-474,5 тенге, продажа – 476-479,5 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 469,9-470 тенге, продажа – 476-478 тенге.

Также, согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473-475 тенге, продажа – 479-481 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 471-474 тенге, продажа – 476,5-479 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984265-bolee-chem-na-2-tenge-podeshevel-dollar-v-nachale-nedeli-na-birzhe/