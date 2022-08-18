Плановый ремонт проведут на Атырауском НПЗ

Атырауский НПЗ. Иллюстративное фото: Facebook / Атырауский Нпз

В сентябре и октябре на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе проведут плановый ремонт, однако полностью останавливать деятельность предприятия не будут, сообщает официальный сайт Министерства энергетики РК.

Как объяснили в Минэнерго, ремонт проводится в связи с требованиями промышленной безопасности и освидетельствования оборудования и трубопроводов, электрооборудования, автоматизированной системы управления технологическими процессами и контрольно-измерительных приборов.

"Преимуществом АНПЗ является двухпоточная схема переработки нефти, то есть объекты могут останавливаться и запускаться поочередно.

Завод продолжит работать на 50-70% мощности, полного останова объектов не будет", – говорится в сообщении Минэнерго.

Напомним, премьер-министр Смаилов дал поручения Минэнерго по стабилизации ситуации на внутреннем рынке ГСМ – ранее водители Алматы пожаловались на дефицит дизтоплива в городе, а водители Шымкента заявляли, что не могут заправить свои авто газом из-за отсутствия топлива на АЗС.

Между тем министр энергетики заявлял, что из-за дефицита топлива рассматривается перенос сроков планово-предупредительных ремонтов отечественных НПЗ и возможность увеличения их загрузки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983731-planovyy-remont-provedut-na-atyrauskom-npz/