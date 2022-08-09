Водители Шымкента заявили о дефиците газа на АЗС

Иллюстративное фото: pixabay.com

Жители третьего мегаполиса Казахстана жалуются на нехватку в городе газа – автолюбители не могут заправить свои машины. По словам водителей, проблемы с топливом начались еще в субботу, передает Otyrar.kz.

По данным издания, вчера, в понедельник, большая часть городских АЗС вывесила таблички, что газа для заправки нет.

При этом цена на автогаз пока держится: литр стоит 60 тенге. Но автолюбители, наученные горьким опытом, опасаются того, что стоимость на горючее поднимется. При этом некоторые автолюбители уже заявляют и о спекуляциях.

"Говорили, что проблем с газом не будет: я с субботы езжу – нету газа. Есть в некоторых местах, говорят: "На тысячу тенге можем договориться, сверху еще пятьсот", – поделился житель Шымкента.

"Сегодня утром объехал несколько заправок, так и не смог заправиться. Мне кажется, опять цены поднимут", – предположил другой автомобилист.

В Минэнерго, как и в Управлении энергетики и развития инфраструктуры Шымкента, заявили: дефицита газа нет. Общая потребность города в автогазе – 7700 тонн в месяц. Поставки идут еженедельно.

В прошлую пятницу в мегаполис привезли 1656 тонн сжиженного газа. Их отправили на наполнительные станции, вот только, как заверяют в местном управлении, развезти топливо до автозаправочных станций компании-поставщики не успели.

Отмечается, что до 15 августа ожидают поставки еще больше 5 тысяч тонн горючего в город.

"Такого нет, чтобы ноль было. 170 заправок, они по-разному работают. Кто успел, кто на 2 дня задержался, у кого-то машина сломалась – это от логистики зависит, от газонаполнительной станции до заправок", – пояснил замглавы управления энергетики и развития инфраструктуры Шымкента Максат Ердембеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982297-voditeli-shymkenta-zayavili-o-defitsite-gaza-na-azs/