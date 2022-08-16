"Нерезидентам - по 450 тенге за литр": лимит на продажу дизтоплива хотят ввести в Казахстане

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Министр энергетики Казахстана на заседании кабмина рассказал, как будет решаться проблема с дефицитом дизельного топлива в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков отметил, что для решения текущей ситуации с аномальным спросом на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь в адрес аграриев и АЗС.

"Установленная цена для сельхозтоваропроизводителей на проведение осенне-полевых работ составит 222 тыс. тенге за тонну (184 тенге за литр). Все запланированные объемы для аграриев будут выполнены в полном объеме. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь, а в случае недостачи – необходимые объемы будут импортированы.

В настоящее время рассматриваются оптимизация и перенос сроков планово-предупредительных ремонтов отечественных НПЗ и возможность увеличения загрузки", – проинформировал Акчулаков.

Глава Минэнерго напомнил, что его ведомством разработан проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы.

"Цены будут дифференцированы в зависимости от резиденства, объемов потребления и от вида транспорта. Согласно проекту приказа, для наших граждан при наличии водительских удостоверений лимит в день будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, также для грузового транспорта при наличии водительского удостоверения и документов, то есть техпаспорта на автотранспортное средство, подтверждающего его казахстанскую регистрацию, лимит в сутки будет 300 литров. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объемов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр", - отметил министр.

Проект приказа, добавил спикер, находится на онлайн-обсуждении до 18 августа на портале "Открытые НПА".

Напомним, на заседании кабмина о ситуации с ГСМ в стране высказался премьер-министр Смаилов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1983341-kak-v-kazahstane-budut-borotsya-s-defitsitom-diztopliva-obyasnil-akchulakov/