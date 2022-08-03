О возможном дефиците электроэнергии в Казахстане высказались в Минэнерго

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Глава Минэнерго Болат Акчулаков на брифинге в СЦК высказался о возможности формирования дефицита электроэнергии в Казахстане в этом году, передает корреспондент NUR.KZ.

Акчулаков напомнил, что в прошлом году в Казахстане был дефицит электроэнергии, в том числе и из-за цифрового майнинга.

Вопрос был закрыт за счет перетоков энергии из России.

"Технически у нас по паспортным показателям оборудования дефицита нет, но на самом деле, учитывая большой износ станций, они не вырабатывают весь свой парковый ресурс.

Соответственно, у нас при росте потребления возможен дефицит. Поэтому мы предполагаем на первом этапе, до ввода новых источников генерации, покрыть дефицит за счет перетоков и покупки электроэнергии из России. Но технически дефицит возможен", - отметил министр.

Впрочем, он тут же добавил, что этот дефицит покрываемый.

Сегодня Болат Акчулаков заявил, что в Казахстане нет дефицита бензина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1981576-o-vozmozhnom-defitsite-elektroenergii-v-kazahstane-vyskazalis-v-minenergo/