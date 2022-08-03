Дефицита бензина в Казахстане нет, заявил глава Минэнерго

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Глава Министерства энергетики Болат Акчулаков на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию с нехваткой бензина на некоторых столичных АЗС, где топливо отпускают только по талонам, передает корреспондент NUR.KZ.

Прояснить ситуацию попросили журналисты. Они поинтересовались, есть ли на самом деле в стране дефицит бензина.

"В стране дефицита бензина нет", – заверил глава Минэнерго.

Он добавил, что сегодня заправочные станции имеют возможность хранить топливо в емкостях по 150 кубов на каждый вид продукта.

Соответственно, по словам Акчулакова, они исходят из того, что есть среднесуточное потребление, и на каждой АЗС примерно знают свой средний расход. Новое топливо с нефтебазы или завода заказывается с учетом этих показателей.

"По каждой АЗС компании должны вести расчет по потребности, сколько они в сутки продают, остаток емкости какой должен поддерживаться, сколько дней займет подвоз дополнительного топлива.

Если кто-то из менеджеров ошибается, а это человеческий фактор, происходит такая история. Допустим, запасы есть на два дня, ближайшая доставка будет через три дня. И чтобы один день просто не стоять, они вводят такие ограничения.

Это была чисто логистическая ошибка. Если бы был дефицит, то это происходило бы на всех заправках", – пояснил министр.

Вице-министр энергетики Асет Магауов, в свою очередь, пояснил ситуацию, происходящую в сети АЗС GazEnergy.

"Касаемо запасов по Нур-Султану. В целом по 92-му бензину у нас 15 тыс. тонн есть на нефтебазах, в пути еще. Всего 17 дней запасов.

По GazEnergy мы отдельно разбирались. Они, к сожалению, пропустили процесс закупок и не закупили достаточное количество для Нур-Султана.

Менеджменту GazEnergy об этом сказали, они связались с поставщиками и необходимый объем законтрактовали, и им сейчас поставят. Это проблема их логистики", – подчеркнул спикер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1981545-defitsita-benzina-v-kazahstane-net-zayavil-glava-minenergo/