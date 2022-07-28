Министерства и акиматы выясняют причину роста цен на лук в Казахстане

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Минсельхозу, одному из комитетов Минторговли и областным акиматам поручили разобраться с причинами роста цен на лук. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства торговли и интеграции республики.

В прошлую пятницу, 22 июля, состоялось заседание Межведомственной комиссии (МВК), где темой для обсуждения стал рост цен на лук.

Отмечено, что вопрос о введении запрета на вывоз лука не стоит.

"Цена на лук в некоторых регионах выросла до 360 тенге. В этой связи на (заседании – прим. ред.) МВК было поручено Министерству сельского хозяйства РК совместно с Комитетом торговли при Министерстве торговли и интеграции РК и акиматами областей разобраться с причинами роста цен", – сообщил официальный представитель Минторговли Алишер Омирзак.

Чтобы избежать распространения слухов, в министерстве призвали доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в этот вторник глава МСХ Ербол Карашукеев прояснил ситуацию с ценами на продукты. Тогда министр отметил, что лук стал антилидером по росту цен среди овощной продукции.

Тогда же он ответил на вопрос о том, ощущает ли сам рост цен в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980716-ministerstva-i-akimaty-vyyasnyayut-prichinu-rosta-tsen-na-luk-v-kazahstane/