Карашукеев дал прогноз по ценам на мясо и овощи в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава МСХ на брифинге в СЦК рассказал, стоит ли ожидать роста цен на овощи и мясо осенью. К примеру, на сегодня в Казахстане отмечается резкий рост цен на лук, передает корреспондент NUR.KZ.

Ербол Карашукеев сообщил, что антилидером по росту цен среди овощной продукции стал лук. Такая ситуация, по его словам, складывается несмотря на то, что запасы лука на внутреннем рынке были и остаются достаточными.

"При месячной потребности 25,9 тыс. тонн, запасы лука на сегодня составляют 34,4 тыс. тонн. С июня осуществляется сбор раннего лука. Общий валовый сбор раннеспелого лука ожидается более 90 тыс. тонн, из которых на сегодняшний день собрано 35,2 тыс. тонн. До конца июля и в первой половине августа планируется сбор более 50 тыс. тонн лука.

В настоящее время МСХ совместно с акиматами Туркестанской и Жамбылской областей проводится работа по заключению контрактов между производителями лука и акиматами областей и городов. По итогам встреч цена реализации лука снижена с 220 тенге до 110 тенге за килограмм", – отметил он.

Кроме того, по словам министра, в сентябре начнется сбор осеннего лука в объеме 1 млн тонн, который в полной мере обеспечит потребность внутреннего рынка и даст возможность отгрузить определенные объемы на экспорт.

"Таким образом, отмечаю достаточность объемов лука и отсутствие необходимости введения ограничительных мер.

Что касается картофеля, то месячная потребность внутреннего рынка составляет 152,7 тыс. тонн. По информации акиматов, на сегодня запасы картофеля составляют 124,9 тыс. тонн. С июня осуществляется сбор раннего картофеля.

Необходимо отметить, что урожай раннего картофеля поспособствовал насыщению рынка и стабилизации цен на картофель. Так, с начала месяца розничная цена снизилась на 5% – с 184 тенге за килограмм до 179 тенге за килограмм.

В сентябре начнется сбор осеннего картофеля, объем которого составит более 4 млн тонн, что в полной мере обеспечит потребность внутреннего рынка и даст возможность отгрузить определенные объемы на экспорт", – заявил Карашукеев.

Аналогичная ситуация, по его словам, и по капусте с морковью.

"Объемы ранней капусты и моркови достаточны для обеспечения внутреннего рынка до сбора осеннего урожая. При этом начиная с последней декады августа ожидается поступление на рынок осеннего урожая овощной продукции", – подчеркнул министр сельского хозяйства.

Не прогнозирует он и роста цен на мясо.

"Сейчас у нас стоимость мяса стабильная. В этом году у нас растет и поголовье скота, и объем производства мяса, в этой связи считаем, что рисков (для роста цен – прим. ред.) нет", – резюмировал Ербол Карашукеев.

Он отметил, что по мясу Казахстан полностью себя обеспечивает. Его поддержал глава Минторговли, заявив, что "нет никаких предпосылок для роста цен на мясо".

Также, по словам главы МСХ, в стране есть неснижаемый остаток зерна.

"На данный момент у нас больше 500 тыс. тонн в резервах хранится, поэтому голод нам не грозит. Запас прочности до нового урожая у нас всегда есть", – добавил министр.

Напомним, что сегодня министр сельского хозяйства также сообщил о пролонгации ограничительных мер на экспорт сельхозживотных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980226-karashukeev-dal-prognoz-po-myasu-i-ovoscham-v-kazahstane/