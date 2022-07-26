"Рост цен ощущается": Карашукеев и Султанов рассказали, как ходят за продуктами

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Главы двух министерств – торговли и интеграции, а также сельского хозяйства – на брифинге в СЦК прокомментировали вопрос о том, ощутили ли они рост цен на продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Бахыт Султанов заявил, что заметил рост цен на продукты.

"Конечно же, как семейные люди, мы должны и дом обеспечивать продовольственной безопасностью. И я по выходным, когда есть возможность, посещаю магазины и рынки.

Есть у нас определенные кулинарные предпочтения, как и у каждой семьи. Например, когда нужен плов, то нужно ехать и подороже мясо купить и так далее. Конечно, закупаемся и имеем представление по ценам.

Если говорить о стоимости корзины, то, безусловно, она выросла, инфляция – этому свидетель. По ряду продуктов, конечно, я вижу, что растут цены", – добавил он.

Между тем на уточняющий вопрос о том, сколько он тратил до начала года, а сколько – сейчас, глава Минторговли отвечать не стал, ссылаясь на то, что не всегда сам закупается продуктами.

При этом заверил, что цифры отдельно может предоставить, если нужно будет.

Глава МСХ Ербол Карашукеев заявил, что "у него не хватает времени вместе с супругой и семьей закупаться".

"Я, наверное, один или два раза в месяц, в воскресенье, могу позволить себе поехать с семьей и закупить продукты. Единственное, что мы всегда покупаем – только продукты казахстанского производства.

Определенный рост цен ощущается. Но, я хочу отметить, что по сравнению с прошлым годом, в этом году по овощам – картофель и морковь – цены были стабильными. Большого ажиотажа по ним не было, благодаря принятым мерам министерства", – заявил глава МСХ.

Напомним, что сегодня Бахыт Султанов и Ербол Карашукеев прокомментировали выговоры, которые сделал им глава государства на расширенном заседании кабмина из-за ситуации с сахаром.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980231-rost-tsen-oschuschaetsya-karashukeev-i-sultanov-rasskazali-kak-hodyat-za-produktami/