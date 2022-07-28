40 млрд тенге выделят на программу льготного лизинга сельхозтехники в Казахстане

Иллюстративное фото: Richard Newstead/ Getty Images

В Минсельхозе заявили, что планируют в кратчайшие сроки принять в Казахстане механизм льготного лизинга сельхозтехники. Такое заявление появилось на официальном сайте министерства.

Накануне состоялось совещание под председательством двух вице-министров: сельского хозяйства – Абулхаира Тамабека, а также экологии, геологии и природных ресурсов – Зульфии Сулейменовой.

Темой совещания стало внедрение механизма льготного кредитования, а целью мероприятия – приобретение отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП. Ранее о внедрении данного механизма высказывался глава государства и дал соответствующие поручения.

По информации МСХ РК, участники совещания обсудили и согласовали основные подходы механизма льготного лизинга сельхозтехники за счет средств АО "Жасыл Даму".

Решено, что механизм льготного лизинга сельхозтехники планируется принять в кратчайшие сроки, до начала массовых уборочных работ текущего года.

"Условия программы будут направлены на стимулирование приобретения сельхозтехники малыми и средними сельхозформированиями. На данную программу планируется выделить порядка 40 млрд тенге", – говорится в сообщении МСХ РК.

Подчеркивается, что финансирование будет осуществляться дочерними организациями АО "НУХ "Байтерек".

На днях оператор АО "Жасыл Даму" рассказал, кого освободят от утилизационного сбора в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980638-40-mlrd-tenge-vydelyat-na-programmu-lgotnogo-lizinga-selhoztehniki/