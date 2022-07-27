Кого освободят от утилизационного сбора в Казахстане

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За каждый ввезенный в страну автотранспорт необходимо уплатить регистрационный налог и утильсбор. От уплаты последнего некоторых автолюбителей могут освободить. О том, кто может не платить утилизационный сбор в Казахстане, рассказали в пресс-службе АО «Жасыл даму».

Размер утильсбора в Казахстане уменьшили вдвое, однако иногда суммы, которые нужно уплатить за ввоз автотранспорта все равно могут оказаться внушительными. А ведь помимо него, автолюбителям необходимо уплачивать еще и регистрационный налог.

Однако теперь некоторым владельцам ввезенного автотранспорта полагается поблажка в виде отмены утилизационного сбора.

Кто может рассчитывать на освобождение от утильсбора

Естественно, не каждый владелец автотранспорта может рассчитывать на отмену налога. 18 июля текущего года в постановление правительства РК №763 «Об утверждении Правил реализации расширенных обязательств производителей (импортеров)» были внесены поправки.

Они предусматривают изменения в части порядка выдачи сертификата о внесении утилизационного платежа с применением коэффициента «0» в отношении седельных тягачей, участвующих в международных перевозках.

Другими словами, новые поправки освобождают от утильсбора лишь седельные тягочи, но при условии, что они являются участниками международных перевозок. Таким образом, теперь данный сбор могут не платить не только владельцы электромобилей, но и дальнобойщики, занимающиеся международными перевозками на седельных тягочах.

Правда, последним, перед освобождением от уплаты, необходимо пройти процедуру получения сертификата.

Для этого хозяину седельного тягача необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте recycle.kz, и указать, что седельный тягач участвует в международных перевозках.

После этого заявитель может скачать сертификат о внесении утилизационного платежа (СВУП), на котором будет сумма равная нулю.

Также в течение трех месяцев с даты получения СВУП владельцу автотранспорта необходимо обратиться в уполномоченные органы для постановки транспортного средства на регистрационный учет и получения карточки допуска на международные перевозки.

Стоит отметить, что сама проверка наличия данной карточки будет проводиться уполномоченными государственными органами и АО «Жасыл даму» самостоятельно, без участия владельца седельного тягача.

Данные поправки вступают в силу по истечении 10 календарных дней после официального опубликования постановления правительства РК, то есть с 28 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980280-kogo-osvobodyat-ot-utilizatsionnogo-sbora-v-kazahstane/