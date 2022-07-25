Банкам разрешили вывозить российские рубли из Казахстана

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Правительство Казахстана разрешило банкам второго уровня вывозить российские рубли из нашей страны соответствующим документом. Постановление "О некоторых вопросах обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан" опубликовано в эталонном контрольном банке НПА РК.

"Разрешить банкам второго уровня Республики Казахстан до 31 августа 2022 года вывоз из Казахстана наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных на 23:59 1 июля 2022 года", – говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Напомним, что в марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", чем запретил вывоз наличной инвалюты и золотых слитков из Казахстана.

Позже глава Нацбанка разъяснил данный запрет.

В июне в указ о запрете на вывоз золота и валюты свыше 10 тыс. долларов внесены изменения - указ был доработан, и теперь в нем появились исключения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980044-bankam-razreshili-vyvozit-rossiyskie-rubli-iz-kazahstana/