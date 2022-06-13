В указ о запрете на вывоз золота и валюты свыше 10 тыс. долларов внесены изменения

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Несколько месяцев назад президент Касым-Жомарт Токаев ввел запрет на вывоз золотых слитков и долларов из страны. Однако данный указ был доработан, и теперь в нем есть исключения. На кого не распространяется запрет, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане с 14 марта действует запрет на вывоз из страны золотых слитков и иностранной валюты на сумму от 10 000 долларов. Сделано это в целях защиты национальных интересов Республики Казахстан и обеспечения финансовой стабильности Республики Казахстан.

За нарушение данного указа провинившегося может ждать как простой штраф, так и полная конфискация имущества, которое он пытался вывезти.

Однако, со временем указ “О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан” был дополднен новым пунктом, который добавляет исключения в запрет.

На кого не распространяется запрет

После дополнения указа новым пунктом, появились исключения, при которых запрет на вывоз золота и иностранной валюты не действует. Ограничения на вывоз не распространяются на:

Нацбанк и организации, которые входят в его структуру;

вывоз аффинированного (чистого) золота, которое было переработано из иностранного сырья, ввезенного из страны, не входящей в Евразийской экономический союз (ЕАЭС) и заявляемого под таможенную процедуру "реэкспорта";

вывоз аффинированного золота, которое было переработано из сырья страны-участницы ЕАЭС. Золото в этом случае возвращается в страну-отправитель;

вывоз банками второго уровня негодной к обращению наличной иностранной валюты;

иные случаи, определяемые отдельными актами правительства РК.

Данные поправки, согласно информации с портала "Открытые НПА", были внесены из-за наличия у Казахстана и отечественных компаний обязательств перед мировым сообществом, а также из-за неимения других механизмов работы.

Поправки вступают в законную силу с 13 июня текущего года, то есть с сегодняшнего дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1973858-v-ukaz-o-zaprete-na-vyvoz-iz-kazahstana-zolota-i-valyuty-svyshe-10-tys-dollarov-vneseny-izmeneniya/