Токаев: Все регионы, за исключением четырех, превратились в дотационные и зависят от центра

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства заявил о том, что большинство регионов страны чрезмерно зависят от дотаций. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"Сохраняет свою остроту вопрос справедливого распределения доходов между уровнями бюджетов. В условиях жесткой фискальной централизации система распределения доходов необъективна.

Все регионы, за исключением четырех, превратились в дотационные и зависят от центра. По сути, они не мотивированы увеличивать собираемость налогов. В результате образуется нехватка собственных средств.

Местные бюджеты покрывают только пятую часть от необходимого финансирования. Остальное возможно получить только "договорившись" с центром. Об этом я уже говорил.

Все изменения в текущих бюджетах требуют рассмотрения на заседаниях РБК и маслихатов, что часто приводит к излишней бюрократии и затягиванию сроков. В итоге – социальные ожидания граждан не оправдываются.

Имеются факты, когда строительно-монтажные работы начинаются лишь на третий год. При этом сложившаяся система ставит во главу угла своевременность и полноту освоения бюджетных средств.

А эффективность расходов и качество выполненных работ остаются на втором плане", - сказа президент.

Далее Токаев заявил, что уже давал поручения по данному вопросу, однако результат в итоге оказался "минимальным".

"Новая налогово-бюджетная политика должна максимально децентрализовать финансово-экономические функции центра в пользу регионов.

На местный уровень можно передать значительное количество статей доходов и расходов, ужесточив при этом спрос за их реализацию. Только в этом случае повысится роль и ответственность местных властей за конечный результат.

Мною уже давались конкретные поручения по совершенствованию бюджетного планирования, межбюджетных отношений, системы оценки. Однако, результат минимальный. Мои претензии адресуются Минфину.

Поручаю АСПИР совместно с регионами и экспертным сообществом подготовить пакет практических реформ по всем вышеуказанным приоритетам. Реформы должны в полной мере удовлетворять интересы граждан и бизнеса", - резюмировал глава государства.

Напомним, на заседании Токаев поручил разобраться с манипуляцией ценами и искусственным дефицитом на рынках, а также объявил выговоры двум министрам из-за сахара.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1978395-tokaev-vse-regiony-za-isklyucheniem-chetyreh-prevratilis-v-dotatsionnye-i-zavisyat-ot-tsentra/