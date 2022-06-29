Доллар резко подорожал после небольшого спада

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После нескольких дней спада курс доллара вновь начал расти - по итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже американская валюта подорожала почти на 9 тенге. Актуальные данные опубликованы на официальном сайте KASE.

Согласно актуальной на 29 июня информации, доллар за сутки подорожал на 8,78 тенге и стал стоить 465,08 тенге за единицу.

За минувший месяц, по данным KASE, "американец" вырос в цене на 38,45 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Алматы: покупка – 455-463,5 тенге, продажа – 465,5-472 тенге;

Нур-Султан: покупка – 455-462 тенге, продажа – 469-472 тенге.

Казахстанские обменники, по данным портала Kurs.kz, торгуют долларами по следующим ценам:

Алматы: покупка – 454-460 тенге, продажа – 465-470 тенге;

Нур-Султан: покупка – 456-461,5 продажа – 463-468 тенге.

Отметим, накануне доллар подешевел на 5 тенге, а за сутки до этого потерял в цене 9 тенге.

Между тем депутата мажилиса предложил ввести специальный расчетный курс рубля к тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1976225-dollar-rezko-podorozhal-posle-nebolshogo-spada/