Доллар подешевел сразу на 9 тенге на KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Американская валюта продолжает оставаться крайне нестабильной - сегодня, 27 июня, на дневных торгах на Казахстанской фондовой бирже доллар подешевел на 9 тенге. Обновленные данные опубликованы на официальном сайте KASE.

За минувшие сутки доллар опустился в цене на 9,23 пункта и стал стоить 460,95 тенге. За месяц, согласно данным KASE, "американец" подорожал на 34,32 тенге.

Отметим, что вечерние торги в конце прошлой недели завершились подорожанием доллара на 5,75 тенге.

Между тем сегодня, 27 июня, по данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:

Алматы: покупка - 455-460 тенге, продажа - 463-471 тенге;

Нур-Султан: 455-479 тенге, продажа - 463-471 тенге.

Обменники же, согласно информации на сайте Kurs.kz, торгуют долларами по следующим ценам:

Алматы: покупка - 457-459 тенге, продажа - 463-465 тенге;

Нур-Султан: покупка - 454-457,5, продажа - 460-464 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975865-dollar-podeshevel-srazu-na-9-tenge-na-kase/