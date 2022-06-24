Доллар подорожал на бирже почти на 6 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Американская валюта вновь подорожала в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные торгов 24 июня с официального сайта KASE.

По результатам дневных торгов, стоимость доллара на бирже установилась на отметке 470,9 тенге. Американская валюта стала дороже на 5,75 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 464-466 тенге, продажа – 472-477 тенге;

покупка – 464-466 тенге, продажа – 472-477 тенге; Алматы: покупка – 460-466 тенге, продажа – 469-477 тенге.

Отметим, что накануне доллар подорожал больше чем на 10 тенге.

Также мы писали, что утром в пятницу в обменных пунктах Алматы доллары продавали в диапазоне от 469 до 474 тенге за единицу, покупка осуществляется по курсу 460-465,5 тенге.

В Нур-Султане курс продажи американской валюты составляет 469-473 тенге, покупки - 464 -467,5 тенге.

В Шымкенте доллар поднялся до 475 тенге в некоторых обменных пунктах, курс покупки составляет 462-469 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1975578-dollar-podorozhal-na-birzhe-pochti-na-6-tenge/